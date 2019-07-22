Медики развенчали популярные мифы о пользе воды с лимоном

Вода с лимоном как способ похудеть не отвечает ожиданиям худеющего организма. Другими словами — это миф.Ускорение метаболизма и сжигание жира — эти свойства приписываются воде с долькой лимона, которую стоит выпивать каждое утро и желательно в течение дня. Но гастроэнтерологи говорят о том, что с лимоном или без, но вода остается водой, то есть напитком без калорий, — отметил автор.Сжигать и метаболизировать нечего. Есть возможность потратить немного калорий, если вода будет прохладной, однако это никак не зависит от того, будет в ней лимон или нет.Вода дает необходимое увлажнение, чтобы наши органы работали нормально.Объективный фактор «похудения»: регулярное потребление воды наполняет желудок, а значит, ваш мозг перестает думать о еде, но сам лимон волшебным образом жир не сжигает.Однако с ним в организм может поступать небольшое количество витамина С. Кроме того, некоторые люди могут выпить больше жидкости, если она имеет вкус.