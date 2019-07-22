Названы продукты, предотвращающие угрозу сердечных приступов

Большей части населения Украины не хватает в рационе Омега-3, или рыбьего жира.Об этом корреспонденту ГолосUA сообщила заместитель директора Центра независимых потребительских экспертиз «Тест» Нина Кильдий.Большей части населения Украины не хватает в рационе омега-3, грубо говоря, рыбьего жира. Его пользу на уровне витаминов и минералов переоценить трудно, и особенно важно это для детей.Для компенсации недостатка можно пойти двумя путями — есть побольше рыбы (самым доступным будет скумбрия, много омега-3 и недорого) либо дополнить рацион специальными препаратами с омега-3.Самым распространенным источником Омега-6 является подсолнечное масло. Детям крайне необходима Омега-3 для формирования нервной системы и полноценного развития, а также беременным (ведущая роль Омега-3 отводится в процессе формирования мозга будущего ребенка), больным сердечнососудистыми заболеваниями, включая всех людей с лишним весом.Употребление 2 раза в неделю жирной рыбы с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот снижает частоту и тяжесть сердечнососудистых заболеваний, снижая при этом смертность на 30%.Омега-3 помогает бороться с сердечнососудистыми заболеваниями, повышенным холестерином, сахарным диабетом, болезнью Альцгеймера, нарушениями зрения и нервной системы, недоношенностью ребенка, ишемической болезнью сердца, онкологией молочных желез, предстательной железы и ЖКТ, ревматоидным артритом, язвенным колитом и болезнью Крона, депрессией и агрессивными состояниями, детской гиперактивностью, шизофренией.Источниками Омега-3-ненасыщенных жирных кислот (г/100 г) являются рыбий жир – 20-30 г; скумбрия – 2,5 г; лосось – 1,8;сельдь – 1,6; тунец – 1,6; свинина – 0,7; баранина (ножка) – 0,5; говядина – 0,25. Омега-3 есть и в растительных источниках, например в грецких орехах и базилике.Содержание омега-3 у разных рыб и даже у разных частей рыб неодинаково. Наибольшим количеством рыбьего жира отличается печень трески, поэтому является самым распространенным источником для его производства. Однако содержание именно омега-3 в печени трески несколько меньше, чем например, в мясе мелкой океанической рыбе.«Предложений рыбьего жира в аптеках довольно много на разный кошелек, главное правильно понять, что будет необходимо именно вам и здесь без консультации с врачом не обойтись. В продаже имеются продукты, продающиеся как лекарственные препараты, так и как пищевые добавки. Мы протестировали 7 марок рыбьего жира (Омега-3). В тестировании «участвовали№ SCHONEN «Смарт Омега Q10 Coenzyme», Teva (рыбий жир), Doppel Herz active Омега-3 чистые сосуды, MIC (рыбий жир витаминизированный), Рейтойл» Омега-3 (рыбий жир) масло проростков пшеницы, Гармония (рыбий жир из лосося), Лубныфарм (рыбий жир). Самым высоким содержанием отличился продукт «Смарт Омега» с коэнзимом Q10. В нем рыбий жир обогащен Омега-3 до 56,59%. Вторым по количеству омега-3 с 33,39% был рыбий жир Teva. Далее, но тоже со стандартным содержанием Омега-3, идут «Рейтойл» (28,85%) и Doppel Herz active (27,01%). Более низкое содержание омега-3 отмечено у «Лубныфарм» (23,62%), MIC (20,18%), и «Гармонии» (19,61%)», — поделилась Н. Кильдий.Потребителю полезно знать, что рыбий жир прогоркает очень быстро и его запах очень неприятный, поэтому будьте осторожны при его покупке. Если, допустим, капсула будет случайно раздавлена или разлит сам жир, к примеру, на ковре или одежде, вам понадобится как минимум оперативная стирка.