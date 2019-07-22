Медики объяснили, как похудеть и укрепить иммунитет одновременно

Многочисленные исследования ученых показали, что один стакан воды, выпитый натощак с утра, приносит большую пользу здоровью человека.Такая привычка по утрам укрепляет весь организм и помогает защититься от многих болезней.Как известно, употребление воды помогает поддерживать водный баланс в организме, а стакан воды, выпитый утром натощак, положительно влияет на работу всех органов. По словам экспертов, это действие улучшает состояние волос и кожи, выводит токсины.Плюс ко всему, данная привычка позволяет укрепить иммунную систему и похудеть, утверждают специалисты. Жидкость заполняет желудок и позволяет не переедать. В завершение эксперты обратили внимание на то, что положительный результат становится заметным после нескольких недель ежедневного употребления стакана воды после пробуждения.