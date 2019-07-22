Развенчан миф о пользе кофе в борьбе с раком

Ежедневное употребление этого напитка не способствует снижению риска появления онкологии.

Ученые из Медицинского научно-исследовательского института QIMR Berghofer установили, что ежедневное употребление кофе не снижает риск возникновения рака, или же смерти от онкологического заболевания.

В ходе исследования были проанализированы данные о 46 тысячах людей, которым были диагностированы онкологические заболевания. В это число вошли также те семь тысяч человек, которые скончались от смертельного недуга.

Специалисты изучили генетическую информацию о предпочтения в пище, сравнив их с данными обследования 270 тысяч человек, никогда не болевших онкологическими заболеваниями.

Ученые рассматривали различные онкологические заболевания, включая опухоли молочной железы, яичников, легких и предстательной железы.

В итоге они выяснили, что кофе не влияет на появление заболеваний. Они также установили, что люди, которые имеют генетическую предрасположенность к любви к кофе, страдают от онкологических заболеваний чаще.
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Добавил stulout в категорию Онкология

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