Названа летняя чудо-диета, выводящая шлаки и токсины

Ягода очень полезна и поможет вывести из организма шлаки, токсины и лишнюю жидкость.Также она снижает количество холестерина в крови и ускоряет обмен веществ. Вопрос диет актуален круглый год.Женщины хотят выглядеть красиво и не иметь лишних сантиметров в проблемных местах, и это нормально. Диетологи недавно поделились секретами арбузной диеты, с которой можно сбросить до 5 кг за неделю. Эта ягода не только очень вкусный и сочный продукт. Она невероятно полезна и не содержит природных солей, и кислот, зато в составе присутствуют щёлочи, которые положительно влияют на мочеполовую систему.Летняя диета поможет снизить количество холестерина в крови, ускорит обмен веществ, выведет из организма шлаки, токсины и лишнюю жидкость, нормализует работу ЖКТ. Практиковать данную диету специалисты рекомендуют в период естественного созревания ягоды (начиная с конца июля), иначе можно лишь навредить себе. Существует несколько вариантов арбузных диет.Первый — это строгая. В течение 5 дней употреблять можно только полосатую ягоду в расчёте 1 кг на 10 кг массы тела. Если говорить проще, то пить арбуз и есть арбуз. Если сложно придерживаться такого ограничения, то можно съедать 2-3 сухарика на ужин. По отзывам худеющих за период диеты уходит 3-5 кг.Второй вариант — это облегчённая или нестрогая диета. Её можно придерживаться 10-14 дней. Кроме полосатой ягоды можно есть ржаной хлеб, злаковые, фрукты, овощи. Утром и в обед нужно съедать порцию арбуза. Это поможет организму нормализовать работу мочеполовой системы и выведет продукты обмена. Такая диета поможет сбросить от 4 до 7 кг в неделю. Диетологи рекомендуют на это время отказаться от алкоголя, мучных изделий, сахара. Также специалисты рекомендуют проводить разгрузочные дни на арбузе. В этот период можно употреблять только полосатую ягоду и воду.Диетологи советуют перед использованием любой диеты проконсультироваться с лечащим врачом. Потому что у этой чудо-диеты имеются противопоказания. Её нельзя придерживаться людям с сахарным диабетом, при нарушении функции почек, при гастрите. Медики уверены, что люди, которые придерживаются нормального веса, могут рассчитывать на более длительную и качественную жизнь. Ведь они исключают риск развития диабета, болезней сердца и рака.