Лучшие продукты для защиты от кори

Сегодня во многих странах мира из-за отказа от вакцин наблюдаются вспышки кори. Эксперты назвали продукты питания, которые помогают защититься от этой коварной болезни.Шпинат. Он богат витамином А и именно поэтому защищает от кори. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что дефицит витамина А является одной из основных причин повышения риска данный инфекционной болезни.Апельсины. Они насыщены большим количеством витамина C. А этот нутриент крайне важен для укрепления иммунной системы.Брокколи. Этот замечательный продукт содержит не только витамины A и C, но и витамин Е. Что делает брокколи одним из самых полезных для здоровья овощей.Чеснок. В нем содержится серосодержащий компонент под названием аллицин. Многочисленные научные исследования показывали его способность укреплять иммунитет.Миндаль. Очень богат витамином Е, который тоже связан со здоровой иммунной системой.