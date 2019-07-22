Лучшие продукты для защиты от кори
Шпинат. Он богат витамином А и именно поэтому защищает от кори. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что дефицит витамина А является одной из основных причин повышения риска данный инфекционной болезни.
Апельсины. Они насыщены большим количеством витамина C. А этот нутриент крайне важен для укрепления иммунной системы.
Брокколи. Этот замечательный продукт содержит не только витамины A и C, но и витамин Е. Что делает брокколи одним из самых полезных для здоровья овощей.
Чеснок. В нем содержится серосодержащий компонент под названием аллицин. Многочисленные научные исследования показывали его способность укреплять иммунитет.
Миндаль. Очень богат витамином Е, который тоже связан со здоровой иммунной системой.
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