Врачи рассказали, кому особенно полезно есть клюкву
Однако, американские ученые открыли новые, еще неизвестные целебные свойства клюквы. Отмечается, что сок из этих ягод помогает избавиться от боли в зубах и улучшить работу сердца.
Устойчивую взаимосвязь, существующую между употреблением продукта и процессом нормализации работы органа, выявили в 2005 году ученые из университета штата Висконсин. В ходе нового исследования доказано, что клюквенный сок способен значительно повысить качество «хорошего» холестерина в крови.
За счет содержащихся в нем компонентов происходит подавление развития бактерий, резистентных к антибиотикам. Последние провоцируют процессы воспалительного характера во внутренних органах, включая мочеполовую систему. Проведенные эксперименты определили, что сок уничтожает микроорганизмы, вызывающие развитие кариеса. Это не позволяет эмали зубов разрушаться.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил kolonka в категорию Разное
Добавить комментарий