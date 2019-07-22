Врачи рассказали, кому особенно полезно есть клюкву

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Клюква — вкусные и полезные ягоды, полезные свойства которой помогает бороться с различными заболеваниями.Однако, американские ученые открыли новые, еще неизвестные целебные свойства клюквы. Отмечается, что сок из этих ягод помогает избавиться от боли в зубах и улучшить работу сердца.Устойчивую взаимосвязь, существующую между употреблением продукта и процессом нормализации работы органа, выявили в 2005 году ученые из университета штата Висконсин. В ходе нового исследования доказано, что клюквенный сок способен значительно повысить качество «хорошего» холестерина в крови.За счет содержащихся в нем компонентов происходит подавление развития бактерий, резистентных к антибиотикам. Последние провоцируют процессы воспалительного характера во внутренних органах, включая мочеполовую систему. Проведенные эксперименты определили, что сок уничтожает микроорганизмы, вызывающие развитие кариеса. Это не позволяет эмали зубов разрушаться.