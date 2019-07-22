Медики рассказали, какие продукты улучшают работу кишечника

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В список вошли семь продуктов.Эксперты не рекомендуют тратить огромные суммы на импортную здоровую пищу. Оказалось, на рынке можно найти 7 доступных продуктов для нормализации и улучшения пищеварения, входящих в группу суперфудов.Клубень топинамбура содержит инулин, клетчатку, естественные пробиотики. Продукт низкокалорийный, но сытный. Редис богат арабионгалактанами, создающими в желудке идеальную среду для размножения полезных бактерий. Аналогичные функции выполняет морковь. Чеснок борется с плохими бактериями и поднимает иммунитет. Единственный минус – неприятный запах изо рта.Лук-порей содержит витамин A, марганец, флавоноиды, способствующие быстрому восстановлению стенок кишечника. Богатая противовоспалительными веществами куркума улучшает работу мозга и микрофлору кишечника.Спаржа – кладезь полезных микроэлементов. Магний повышает выработку ферментов, инулин – улучшает микрофлору. Продукт показан людям, желающим сбросить вес.