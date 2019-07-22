Этот повседневный продукт поможет предотвратить инсульт
Французские ученые пришли к выводу, что употребление оливкового масла на треть снижает риск развития инсульта у пожилых людей.
Это связано со способностью оливкового масла прочищать закупоренные артерии.
Медики на основе изучения данных о 7625 людях установили, что те, кто употребляет оливковое масло, на 41% реже страдают от инсультов.
Интересно, что даже у тех, кто употреблял оливковое масло хотя бы несколько раз в жизни, риск пережить инсульт ниже, чем у тех, кто никогда не употреблял это масло.
Впрочем, оливковое масло способно не только предотвратить инсульт, но и положительно влияет на организм в целом. Он снижает риск развития сахарного диабета, повышения холестерина и ожирения.
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