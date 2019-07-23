Врачи рассказали, кому противопоказан болгарский перец

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Употреблять его можно не всем.Сладкий болгарский перец Capsicum annuum считается вкусным и невероятно полезным для здоровья человека овощем. При этом употреблять его можно не всем. Медики рассказали, кому он противопоказан.Болгарский перец считается одним из самых низкокалорийных овощей. На 100 грамм продукта приходится всего 20 калорий. При этом он состоит на 90% из воды, но содержит огромное количество полезных микроэлементов и витаминов. Чтобы не потерять ценность элементов, употреблять овощ лучше в сыром виде.Сладкий перец, особенно зеленый, способствует сокращению риска возникновения инсульта, отлично выводит токсины и другие вредные вещества. При этом в желтом перце огромное количество калия, который просто необходим для правильного функционирования сердечно-сосудистой системы, головного мозга и опорно-двигательного аппарата. Красный перец отличается тем, что в нем содержится ликопин, это именно он определяет цвет овоща, а также защищает организм человека от преждевременного старения. Помимо этого, в красном перце содержится большое количество бета-каротина, отвечающего за здоровье зрительной системы и предупреждающего онкологию.Но при всех положительных свойствах сладкого болгарского перца употреблять его нужно осторожно. Овощ противопоказан при аллергии, нарушениях работы сердца и гипертонии, повышенной возбудимости ЦНС, язвенной болезни желудка, заболеваниях почек и печени, а также при геморрое.