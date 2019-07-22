Эксперты рассказали, как правильно хранить ягоды

Об этом важно знать.О том, ка не ошибиться в выборе ягод, а также о том, как хранить этот скоропортящийся продукт рассказали специалисты.По их словам, выбирая ягоды необходимо внимательно смотреть на черенки и листья. У свежих ягод эти части всегда свеже-зеленого цвета. Также, по словам специалистов, необходимо обращать внимание на поверхность ягоды. Она должна быть упругой, а ее окрас равномерным.Немаловажную роль играет запах. У свежей ягоды всегда яркий и душистый аромат.Легче всего отследить происхождение ягоды в крупных маркетах. По крайней мере, там можно попросить документацию, в которой указано, где произрастала ягода и как давно она поступила в продажу. На рынке отследить эти параметры невозможно.Большое значение для ягоды имеет упаковка. Так, скоропортящиеся клубнику и малину нельзя содержать в килограммовой упаковке, для этих ягод достаточно упаковки в 250 — 500 граммов, иначе ягоды нижнего слоя станут плесневеть и портиться.Плесневеть могут ягоды, которые выделяют влагу. Такую ягоду тоже не стоит брать, так как при выделении ваги может выделяться плесень.Храниться ягода должна при температуре не выше шести градусов, что позволит сохранить в ягоде все полезные вещества и витамины.