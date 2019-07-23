Эта ягода – хорошая профилактика онкологии

Результаты исследований американского университета.Эксперимент ученых показал: экстракт малины разрушительно действует на опухолевые клетки.Употребление малины обеспечивает защитный эффект, когда речь идет о возможном развитии рака, об этом говорят все больше ученых. Так, специалистами Университета Клемсона в США был проведен эксперимент: животным со злокачественными опухолями кишечника давали с пищей экстракт малины. В результате исследователи добились гибели более 90% опухолевых клеток.В пользу мнения о том, что малину можно по праву считать противораковой ягодой, говорит и тот факт, что в ее составе в большом количестве содержатся вещества антиоксиданты, которые обеспечивают клеткам организма устойчивость в окислению, вызывающим в них поломки и мутации. При этом малина входит в десятку продуктов, в которых содержатся наиболее высокие уровни антиоксидантных соединений.Кроме того, в ее составе малины присутствует эллагиновая кислота, препятствующая бесконтрольному делению генетически поврежденных, раковых клеток в организме.«Полноценным лекарством, панацеей от рака считать малину все же не стоит. Но как натуральный и, безусловно, очень полезный продукт малина может помочь в профилактике и развитии злокачественных опухолей», — поделилась мнением алтайский врач-онколог Юлия Димитриади.Также специалист посоветовала употреблять малину (при отсутствии противопоказаний) для укрепления иммунитета. Ее ягоды содержат большое количество витаминов группы В, витамина С и Е, калия, магния, фосфора, фолиевой кислоты и железа – этот набор микроэлементов служит превосходной поддержкой для слаженной работы организма.