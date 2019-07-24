Назван самый ранний признак лейкемии

Его нельзя игнорировать.Кровоточащие десны являются самым ранним симптомом, который может свидетельствовать о признаках лейкемии.Этот вид рака начинает развиваться из-за неконтролируемого размножения определенных клеток в организме, которые разрушают окружающие их здоровые ткани.Под лейкемией подразумевают клональное злокачественное заболевание кроветворной системы, которое может прогрессировать стремительно и агрессивно.По словам экспертов, если зубы человека в хорошем состоянии, но при этом у него есть проблема с кровоточащими деснами, это говорит о том, что «в его организме что-то не так».SKIPТакже заболевание десен может быть признаком диабета, однако для постановки точного диагноза все равно необходимо сдать кровь на анализ.Другими симптомами лейкемии являются бледность кожи, необычные кровотечения, возникающие сами по себе небольшие синяки, боль в костях, повышенная потливость ночью и рецидивирующие инфекции.