Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак

Результаты последних исследований.Склонность к употреблению кофе не является ни фактором риска онкологических заболеваний, ни способом защиты от рака.К такому выводу пришли ученые Медицинского научно-исследовательского института QIMR Berghofer в Австралии. По их словам, ежедневное употребление кофе не снижает риск развития рака или смерти от него.Так, они проанализировали данные о 46 тысячах людях, которым был диагностирован рак, включая около семи тысяч человек, умерших от болезни.В частности, рассматривались опухоли молочной железы, яичников, легких и предстательной железы. Было обнаружено, что кофе не увеличивает и не уменьшает заболеваемость.При этом в научной среде имеются работы, показывающие, что употребление кофе снижает вероятность развития колоректального рака, также есть данные, что люди с генетической предрасположенностью к любви к кофе чаще страдают от этого типа онкологического заболевания.