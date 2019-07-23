Рецепты простых напитков, помогающих снизить давление

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Помогает без медикаментов.Специалисты назвали напитки, которые способны снизить повышенное артериальное давление без медикаментов.Люди, страдающие повышенным артериальным давлением или даже гипертонией, должны обратить внимание на зеленый чай. Специалисты отметили, что при регулярном употреблении этого напитка в течение трех месяцев повышенное артериальное давление снижается на 2,6 мм.Свекольный сок также может успешно снизить повышенное артериальное давление. В свёкле содержится большое количество полезных нитратов, которые противостоят гипертонии. Ежедневное употребление 150 мл свекольного сока существенно снижает артериальное давление.Кроме того, ученые советуют обратить внимание на забытый нами напиток, который был очень популярен в 80-е годы, – чайный гриб. Его пробиотики не только снизят давление, но и отрегулируют работу кишечника.