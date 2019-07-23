Избыток этой специи вредит здоровью сердца

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Существует смертельная опасность.Ученые из Университета Ливерпуля провели ряд исследований, которые подтвердили факт негативного влияния соли на сердечно-сосудистую систему.Исследования показывают, что чрезмерное употребление соли приводит к таким опасным последствиям, как ишемическая болезнь сердца, инсульт и развитие раковых опухолей. Чтобы снизить риски возникновения подобных проблем, британские ученые советуют придерживаться признанных пищевых норм – не более 6 грамм специи в сутки для взрослого человека.Стоит учитывать, что в этот количественный показатель также входит соль, содержащаяся в готовых к употреблению продуктах: хлебе, колбасных изделиях, снеках, сырах и соусах. Специалисты предупреждают, что если регулярно пренебрегать своим здоровьем в угоду гастрономическим предпочтениям и использовать большое количество «белой специи», то это значительно увеличит риск получить сердечный приступ уже через несколько лет.