Врачи объяснили, как уменьшить риск онкологии, изменив питание

Смена привычного рациона может увеличить длительность жизни.Анализируя рацион и пищевые привычки онкологических пациентов, медики все сильнее бьют тревогу.О том, как еда может предотвращать и провоцировать рак рассказывает заведующий отделением онкологического диспансера.Уроки каменного века— Насколько распространены злокачественные опухоли пищеварительной системы? Есть ли динамика в этой области?— Динамика есть, но, к сожалению, она не радует. По итогам 2018 года в структуре онкозаболеваемости рак желудка занимал четвёртое место, рак ободочной кишки — пятое, рак прямой кишки — восьмое. А ещё каких-то 10 — 15 лет назад они не входили даже в первую десятку. С 2007 года заболеваемость раком ободочной кишки увеличилась на 37%, прямой кишки — на 28%. В мире эти виды злокачественных опухолей стоят на третьем месте. Совершенно очевидно, что мы постепенно движемся в ту же сторону.— И во всем «виновато» неправильное питание?— Не во всем, но во многом. Учёные доказали, что не существует какого-то единственного фактора, который провоцирует развитие злокачественного процесса.Если бы это было так, рак давно был бы побеждён. Канцерогенов в нашей жизни хватает: это и курение, и алкоголь, и солнечное излучение и воздействие химикатов и много чего ещё — все они могут вызывать злокачественные опухоли в том числе и пищеварительной системы.Но неправильное питание в этом списке стоит на топовых позициях. Безусловно, сама по себе пища не вызывает рак, но некоторые продукты и блюда способствуют злокачественному перерождению клеток.Видите ли, в чем дело: со времён Каменного века генетически человек не изменился, а значит, по идее, и питание его должно мало отличаться от рациона тех времён. Тогда не было еды, приготовленной посредством глубокой технологической переработки с добавлением разных подсластителей, заменителей, красителей, эмульгаторов и консервантов. Рацион был прост и органичен: свежее мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты, орехи, злаки.А что сейчас? Натуральных продуктов мало, либо они не доступны массовому потребителю. Однажды я смотрел передачу, в которой проводился эксперимент: посетителям магазина было предложено вслепую попробовать несколько сортов колбасы и определить самую вкусную. Так вот колбаса известного производителя, изготовленная по ГОСТУ и содержащая максимальное количество натурального мяса в своем составе, заняла последнее место.Почему люди отдавали предпочтение менее качественным по факту изделиям? Ответ прост: они напичканы таким количеством добавок для улучшения вкуса, цвета и запаха, что кажутся — именно кажутся, а не являются — наилучшим выбором.А между тем, большинство пищевых добавок являются сильными канцерогенами. Например, распространенный заменитель сахара — сахарин, или Е 954. Всего 20% этого вещества выводится из организма. Остальные 80% накапливаются в органах и способствует злокачественному перерождению клеток. Эта вполне «легальная» пищевая добавка является третьим по популярности подсластителем в мире. Производители активно добавляют ее в кондитерские изделия, джемы, газированные напитки, консервированные фрукты.Семь раз «отмерь», один — поешь— Для нас, мясные продукты всегда были неотъемлемой частью рациона. Но сейчас все мясо «промышленное». Даже в деревенской свинине, говядине и курице нет той сочности, вкуса и аромата, как раньше? Что же делать — массово становиться адептами вегетарианства?— Не стоит впадать в крайности. Все-таки мясо — ценный продукт, незаменимый для полноценного питания. Что касается современной растительной пищи — а кто сказал, что она безопаснее мяса? Овощи чаще всего выращены в тепличных условиях с использованием химикатов, а фрукты для продления срока хранения обрабатываются специальными веществами.Я как-то на новый год принёс на работу апельсин, так он у меня почти год не портился. Лежит себе такой яркий, упругий, блестящий — просто загляденье! Отказ от мяса и переход к растительной пище — не избавление, а лукавство по отношению к самим себе.— Какие пищевые привычки самые вредные с точки зрения рисков развития онкологических заболеваний? Таки можно или нельзя есть после шести вечера?— Современный ритм жизни, порой, вынуждает нас ужинать и после шести и после семи вечера, а спать ложиться глубоко за полночь. Вообще, из своего опыта общения с пациентами я замечаю, что люди едят как будто впрок: современный человек двигается в разы меньше, а в объёме и по калорийности употребляет пищи столько же или даже больше, чем несколько поколений назад. Вот эта разбалансированность между потреблённым «топливом» и израсходованной энергией намного вреднее, чем покушать после шести вечера.Чтобы понять причины заболевания, я всегда подолгу беседую с пациентами и прихожу к выводу, что питаемся мы неправильно! Один рассказывает мне, что перед долгим рабочим днём всегда основательно завтракает — как говорится, первое, второе и компот. Другой совсем отказывается от завтрака, потому что «организм ещё не проснулся, не хочет».Третий вообще заменяет утренний приём пищи в пользу сигареты.Кто-то любит пить очень горячий чай, такой, чтобы прям вот обжигаться и покряхтывать. Делать этого нельзя категорически! Слизистая — это же не палец, который на утро заживёт. Регулярный ожог приводит к хроническим воспалениям, эрозиям. А это — благодатная почва для возникновения мутаций в клетках и развития рака.Жареные, жирные, острые, копчёные, солёные блюда — это очень тяжёлая пища. Чтобы ее переварить организму требуется выделить гораздо большее количество желудочного сока и желчи, чем обычно. А это дополнительная нагрузка на органы. Возьмите любой технический прибор — если его эксплуатировать аккуратно и бережно, не перегружать, то он прослужит вам долго. А если постоянно заставлять работать с надсадой, то он быстрее сломается. Человеческий организм устроен также.— Оправданно ли «заедать» стресс, ведь считается, что частые стрессовые ситуации могут провоцировать онкологию?— Стресс, эмоциональное перенапряжение, приводит к снижению иммунитета. А когда защитные силы организма ослаблены, ему трудно противостоять развитию любых заболеваний, в том числе и рака. Однако сколько бы вы не «заедали» стресс, вы никогда не избавитесь от ощущения эмоционального напряжения и дискомфорта, не устранив его истинную причину.Это такое же патологическое состояние организма, как скажем, грипп или обострение гастрита, а значит, оно требует медицинской помощи. На Западе психотерапевт — это такой же врач, как и любой другой. У нас же люди в большинстве своем пока не готовы «изливать душу» постороннему человеку. У нас любой медик должен всегда иметь двойную квалификацию, быть максимально внимательным и открытым к своим пациентам.Принцип разумности— Имеет ли смысл с медицинской точки зрения соблюдение поста в качестве профилактики онкологии?— Суть и задачи поста находятся все-таки больше в религиозной плоскости. Это не просто ограничения в питании, но, прежде всего, пища для размышлений, для ума и души. Но если все же откинуть религиозную составляющую, то принципы поста весьма мудры с точки зрения организации питания. Отказ на некоторое время от мясных продуктов и животных жиров, увеличение в рационе сырых овощей и фруктов, рыбы, зерновых продуктов даёт возможность очистить организм и улучшить работу всего желудочно-кишечного тракта.Но опять же не нужно забывать — и в Библии об этом сказано — что есть категории людей, которым разрешено не поститься. Это беременные и дети, больные, воины и те, кто находится в пути. Для них пост может принести больше вреда, чем пользы.— Из чего должно состоять меню здоровой пищи на каждый день?— Обязательно должна быть жидкая часть — супы, бульоны, кисели. Твёрдая пища даёт большую нагрузку на организм. Еда должна быть свежей, максимально натуральной и разнообразной: больше злаков, овощей и фруктов, меньше мяса и животных продуктов — примерно в соотношении 3:1. Стоит чаще включать в свой рацион рыбу. Речную рыбу многие избегают, боясь заразиться описторхозом, однако, при правильной пищевой обработке эту проблема легко устраняется.Многие сейчас покупают дачи и выращивают там собственный натуральный урожай, даже курочек и кроликов на лето заводят. Ещё один выход — дичь: натуральности этого мяса пока ещё можно доверять. Не нужно готовить с запасом на всю неделю. В этом смысле новогодние застолья, когда приготовленные 31 декабря блюда едятся потом ещё неделю — это сущая катастрофа для организма.— И все-таки, в чем главный принцип правильного питания?— В разумности. Информации по правильному питанию, полезной и вредной еде, даже списки пищевых добавок с подробными характеристиками — все это можно сегодня легко найти в интернете. Главное, разумно использовать эти знания и рачительно относится к себе.