Медики рассказали, какие напитки вредны для костей

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Употребление таких напиток рекомендуют свести к минимуму.Ученые десятки лет пытаются убедить мир отказаться от сладких газированных напитков, так как они способны нанести непоправимый вред здоровью человека.Чтобы доказать это было проведено не мало исследований. А в результате нового эксперимента специалисты выяснили, что такая сладкая вода и вовсе разрушает костную систему.Так эксперты заявляют, что многие производители добавляют в воду кофеин и ортофосфорную кислоту, которая не дает возможности кальцию усваиваться в организме.В результате частого употребления газировки снижается плотность костной ткани тазобедренных суставов, а также вымывает кальций из мочи.Более того, по словам ученых, цирроз печени поражает тех, кто любит пить газированные сладкие напитки.В свою очередь диетологи отмечают, что причиной лишнего веса может стать сахар, который входит в состав газированных вод. Эта вода становится причиной образования камней в почках.А стоматологи подчеркивают, что такие напитки портят зубную эмаль, а в некоторых случаях может оставить человека без зубов.