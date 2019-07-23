Медики рассказали, какие напитки вредны для костей

Употребление таких напиток рекомендуют свести к минимуму.

Ученые десятки лет пытаются убедить мир отказаться от сладких газированных напитков, так как они способны нанести непоправимый вред здоровью человека.

Чтобы доказать это было проведено не мало исследований. А в результате нового эксперимента специалисты выяснили, что такая сладкая вода и вовсе разрушает костную систему.

Так эксперты заявляют, что многие производители добавляют в воду кофеин и ортофосфорную кислоту, которая не дает возможности кальцию усваиваться в организме.

В результате частого употребления газировки снижается плотность костной ткани тазобедренных суставов, а также вымывает кальций из мочи.

Более того, по словам ученых, цирроз печени поражает тех, кто любит пить газированные сладкие напитки.

В свою очередь диетологи отмечают, что причиной лишнего веса может стать сахар, который входит в состав газированных вод. Эта вода становится причиной образования камней в почках.

А стоматологи подчеркивают, что такие напитки портят зубную эмаль, а в некоторых случаях может оставить человека без зубов.
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Добавил kolonka в категорию Травматология

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