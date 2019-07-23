Названы продукты, повышающие давление
Врачи посоветовали людям с гипертонией очень внимательно составлять свой рацион. Также им необходимо отказаться от сладостей, так как они провоцируют повышение давления.
Пища в которой большое количество фруктозы и сахара вызывает увеличение веса, что приносит только негативные последствия организму. Эти компоненты зачастую добавляют в полуфабрикаты и газированные напитки. Соль и сахар, для тех у кого периодически повышается давление, рекомендуется употреблять понемножку.
В некоторых случаях от употребления соли необходимо отказаться полностью. Медики рассказали о продуктах, которые способны поддерживать стабильный уровень веса и улучшать самочувствие организма. К полезной и сдерживающей приступы гипертонии пище принадлежат свежие фрукты, овощи, чеснок, рыба и миндаль.
Они принесут пользу здоровью и убавляют риск повышения давление. Эксперты уверенны, что мята может снизить давление, растение используют, как народное средство.
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