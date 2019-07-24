Семечки этого овоща полезны при диабете

Также продукт защищает от артрита.Медики заявили, что тыквенные семечки обеспечивают эффективную защиту от артрита и диабета. Содержащиеся в них Омега-6 и Омега-3 жирные кислоты снижают риск развития опасных заболеваний.Названная разновидность семечек крайне популярна. Первым полезным эффектом является снижение риска развития артрита. В то же время при развивающейся болезни жирные кислоты приносят облегчение от боли.Во втором случае семечки являются источником пищевых белков, способных заглушить голод. Они содержат железо, обеспечивающее высокий уровень энергии и защищающее от головных спазмов. Семена имеют диуретический эффект, выступая в роли мочегонного препарата, благодаря аминокислотам. Они являются антибактериальными агентами в борьбе с паразитическими червями кишечника.При сахарном диабете семечки улучшают контроль уровня сахара в крови, регулируя выработку инсулина. Их следует использовать для профилактики депрессии, так как они уравновешивают гормональный дисбаланс за счет аминокислот. Последние отвечают за гормоны, играющие важную роль в регулировании поведения человека, в то же время наступает улучшение сна и настроения.Мужчинам рекомендуется употреблять семена тыквы, так как они сохраняют здоровье простаты за счёт содержащегося в них цинка.