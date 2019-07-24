Специалисты назвали продукты, приближающие старение

Что ускоряет старение тела.Специалисты назвали продукты питания, которые вызывают преждевременное увядание. К их числу относятся сахар и переработанное мясо.Диетологи отметили, что сахар замедляет синтез коллагена, который отвечает за упругость кожи.Негативно также сказываются на теле человека продукты, включающие переработанное мясо. Оно не только вызывает воспаления, но также сказывается отрицательно на обмене веществ.Что касается соли, то и она не полезна, так как задерживает жидкость в организме и вызывает отеки.Кофе не только сказывается плохо на эмали зубов, но также обезвоживает организм, чем способствует появлению морщин и микротрещин.Старение кожи также вызывает алкоголь, который, в том числе, провоцирует появление припухлостей и выступание кровеносных сосудов.Продукты из кукурузы, включая хлопья, чипсы, и попкорн, нарушают в организме баланс Омега-3 и Омега-6.