Медики объяснили, в чем польза чайного кваса

Медики рекомендуют употреблять в пищу чайный квас.Ему приписывают множество полезных действий – от снижения кровяного давления до понижения уровня холестерина в крови.Эксперименты по выявлению полезных свойств чайного кваса проводились сотрудниками национального института здравоохранения США. По их словам, в квасе выявлено большое содержание пробиотиков и антиоксидантов, которые благотворно влияют на организм в борьбе со многими болезнями.В составе чайного кваса в сочетании с живыми организмами находятся дрожжевые грибы и различные бактерии. Все составляющие напитка приводят к брожении из-за чего квас превращается в газированный напиток.Он полезен людям с высоким кровяным давлением, а также страдающим желудочно-кишечными инфекциями, ожирением и диабетом. Кроме того, чайный квас обладает способностью понижать уровень холестерина в крови.Употребление чайного кваса хорошо сочетается с растительной пищей и пешими прогулками в парке. Это все — хорошая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.