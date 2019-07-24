Названы продукты, улучшающие работу мозга
Это позволит улучшить его деятельность, насытить необходимыми питательными веществами. Есть целый ряд продуктов, которые чрезвычайно полезны для мозга.
Цельнозерновой хлеб
Самым важным и главным источником энергии для мозга является глюкоза. От её нехватки возможны различные негативные последствия, например, снижение работоспособности. А цельнозерновые продукты, например, хлеб, позволят получить достаточное количество глюкозы, а соответственно, энергию. Низким гликемическим индексом обладают пшеница, овёс, коричневый рис, ячмень, отруби. Всё это чрезвычайно полезно для мозга. Они улучшат кроветворение мозга, умственную деятельность.
Грецкие орехи
Ещё один крайне важный и полезный для мозга продукт. В его составе есть всё необходимое для ума и организма в целом – витамины Е, В, клетчатка, калий, антиоксиданты. Благодаря этому виду орехов можно улучшить когнитивные процессы головного мозга и память.
Зелень
Зелень является очень полезным для мозга продуктом, который помогает снизить вероятность развития слабоумия. Как правило, этот недуг сопровождает человека при старении. Он проявляется как ослабление и ухудшение памяти. А вот при потреблении зелени можно замедлить дисфункцию головного мозга, а возможно даже предотвратить отмирание его клеток. Суть в том, что зелень богата витамином К, который как раз необходим головному мозгу. Наиболее полезными можно назвать шпинат, петрушку, укроп, зелёный лук, щавель.
Яйца
Благодаря холину в яйцах мозг начинает работать гораздо лучше. За счёт этого продукта улучшается проводимость нервных импульсов и поступление нейронов к коре мозга.
Рыба
В рыбе есть множество незаменимых жирных кислот. Омега-3 есть во многих видах этого продукта – лосось, тунец, скумбрия, форель и других. Поэтому, если хочется улучшить работу мозга, нужно есть как минимум одну порцию такого продукта в неделю.
Голубика
Данная ягода тоже полезна для мозга, так как замедляет старение его клеток и улучшает работу памяти. Голубика содержит фитохимические вещества, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Какао-бобы
Какао способен привести в тонус, снизить уровень холестерина. Пить его крайне полезно для улучшения мозговой активности. В составе какао-бобов есть флавоноиды, которые улучшают головной мозг. А есть шоколад тоже не будет лишним, так как это поможет улучшить настроение и снять напряжение.
Брокколи
Поедание брокколи позитивным образом отражается на состоянии головного мозга. В первую очередь этот продукт позволяет предотвратить преждевременное слабоумие. В брокколи есть много витаминов группы В, С, Е, РР, К, а также калий, кальций, магний, железо и фолиевая кислота. В том числе овощ помогает защитить от болезней сердца, нервные расстройства, подагру, склероз и нарушение обмена веществ.
Помидоры
Работы мозга будет заметно улучшена, если включить в рацион помидоры. В их составе имеется ликопин, который борется с раковыми клетками, замедляет старение, а антоцианы предотвращают ишемическую болезнь сердца, образование тромбов.
Тыквенные семечки
В этом продукте много цинка, который отлично сказывается на работе головного мозга. Всего лишь 100 граммов семян тыквы помогут восполнить суточную норму этого компонента на 80 процентов. Кроме того, в них есть калий, магний, кальций, полезные жиры и кислоты, нужные мозгу.
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