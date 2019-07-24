Названы напитки, которые негативно влияют на зубы

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые из Лондонского Университетского колледжа назвали пять типов напитков, при употреблении которых значительно портятся зубы и появляется кариес.По их словам, желательно полностью исключить их со своего рациона или же ограничить употребление любимых вкусностей. Также ученые рассказали, как можно минимизировать негативное влияние на зубы таких напитков.Фруктово-ягодные чаиОсобенно с черной смородиной или лимоном. Они содержат большое количество кислот, которые негативно влияют на зубную эмаль.Сладкие газированные напиткиОни содержат огромное количество сахара и кислоту, которая разрушает эмаль зубов. Впрочем, нейтрализовать действие кислот очень просто — надо прополоскать рот чистой водой. Проблема в том, что мы привыкли пить такие напитки небольшими порциями, тем самым увеличивая время воздействия кислот. Если вы не можете отказаться от любимых напитков, старайтесь не растягивать удовольствие.Свежевыжатые натуральные сокиСодержат сахар и фруктовые кислоты (то же самое можно сказать о ягодах и многих свежих фруктах). Чтобы нейтрализовать возможный вред для зубов, нужно просто прополоскать рот водой после употребления сока. Но не следует сразу (в течение получаса после употребления сока) чистить зубы зубной щеткой — кислота делает зубную эмаль мягкой и щетка может повредить ее.Холодный зеленый чайСначала этот вывод кажется парадоксальным, ведь сейчас много говорят о пользе зеленого чая, который богат на антиоксиданты. Исследователи уточнили, что зеленый чай, особенно листовой, способен повышать иммунитет, а также спасает от развития раковых опухолей. В вышеупомянутом исследовании речь идет о чае, который продают в качестве освежающего напитка летом или ранней весной.Энергетические напиткиВредные пищевые добавки в этих напитках нарушают обмен веществ, изменяя состав слюны и нарушая усвоение витаминов и минералов (в особенности это относится к напиткам, содержащим кофеин).