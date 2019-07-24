Психологи придумали, как воспользоваться преимуществами стрессового состояния

Стресс можно использовать для повышения производительности.Каждый в какой-то момент испытывает стресс. Это естественный способ организма стимулировать наш мозг на быстрые действия, призванные защитить нас от опасности. Однако тревожные расстройства являются наиболее распространенным психическим заболеванием в Соединенных Штатах, от этого заболевания страдают 40 миллионов взрослых в возрасте 18 лет и старше, сообщает Американская ассоциация тревожности и депрессии. Стресс может привести ко многим другим проблемам со здоровьем, таким как бессонница, депрессия и болезни сердца.Но что, если бы мы смогли использовать негативное чувство стресса как топливо для своей производительности? Что, если это состояние на самом деле может помочь нам выполнять работу более эффективно, что если посмотреть на него как на инструмент, а не бремя? Новый взгляд в конечном итоге может положительно и кардинально изменить способ нашей работы и ее продуктивность.Если вы боретесь со стрессом, предлагаем вам несколько способов, которые позволят вам использовать его как инструмент для повышения производительности.Признайте свои чувстваВы когда-нибудь пытались сказать себе, что ваши чувства стресса или беспокойства не так уж важны, или что они более управляемы, чем вы в глубине души ощущаете? Возможно, вы избегаете признания своих чувств, потому что не знаете, как превратить стресс во что-то позитивное, что может помочь вам вырасти и достичь своих рабочих целей. Если это так, первый шаг к использованию собственных чувств в своих интересах – это просто их признать.Harvard Business Review рассказывает, что первый шаг к преображению вашей реакции на стресс – это просто умение «увидеть» его. Если вы каждый день проживаете в стрессовом состоянии, но отказываетесь признать то, что вам нужно взять это под контроль, вы никогда не станете продуктивным деловым человеком, которым хотели бы быть. Если не справляться с беспокойством должным образом, это чувство может создать серьезные угрозы для здоровья.Последнее, что вы должны делать, это отрицать, что испытываете стресс. Отрицание никак не поможет вам стать лучше и продуктивнее, ни в офисе, ни за его пределами. Признайте, что вы имеете дело со стрессом и тревогой, как это делают многие люди – само лишь принятие поможет изменить ваше мышление, так что вы сможете справляться со своими рабочими проектами даже в условиях стресса.Измените свой взгляд на стрессТо, что вы думаете об испытываемом стрессе, определяет то, как он влияет на вас. Чем в большей степени вы воспринимаете его как нечто, добавляющее лишь негатив в вашу жизнь, тем больше он будет проявляться именно таким образом. Если вы считаете, что это вызов, который вы сможете преодолеть, вы сможете справляться со стрессовым состоянием более эффективно.Journal of Individual Differences сообщает, что те люди, которые решили рассматривать стрессовые события как вызовы, а не угрозы, смогли предотвратить эмоциональное истощение в период стресса. Вера в то, что вы сможете преодолеть возникшее препятствие, полностью меняет то, как вы решаете проблему и ваше ощущение продвижения вперед. Постоянно повторять себе, что испытываемый вами стресс – это то, с чем вы не можете справиться и то, что вас лишь утомляет – это самый простой способ почувствовать, что вы утопаете в стрессе и не можете выбраться.Упражняйтесь в том, чтобы оценивать свои чувства по-другому, изменяя свое восприятие. Вместо того, чтобы говорить себе, что стресс – это то, что вас сдерживает, скажите себе, что это катализатор, помогающий вам показать оптимальную производительность, за счет того, что побуждает вас избавиться от этого чувства. Используйте это в свою пользу.Используйте свои чувства как мотиваторИсследования показывают, что мозг, испытывая стресс, вырабатывает химическое вещество дофамин, которое, в свою очередь, повышает мотивацию к действию. Если вы будете воспринимать стресс таким образом, то поймете, что его можно использовать в качестве мотиватора для повышения продуктивности и достижения цели.Стресс обычно рассматривается как явление негативное, которое должно быть немедленно устранено. Несмотря на то, что стрессовые ситуации возникают очень часто, мало кто считает, что стресс имеет свои преимущества, например, заставляет вас уложиться в сроки или заранее подготовиться к встречам. Стресс заставляет людей действовать, а это хорошо.Если вы испытываете стресс, используйте это чувство в качестве опоры для того, чтобы мотивировать себя на выполнение рабочих заданий и тех задач, которые вы, возможно, откладывали. Измените свое представление о том, что стресс мешает вам быть успешным, и подумайте, как вы можете использовать его для достижения своих целей.В повседневной жизни стрессы случаются часто, но важно то, насколько вам удается справляться с этим и оставаться продуктивным человеком, достигающим своих целей. Используйте стресс как инструмент для повышения мотивации становиться лучше, измените то, насколько вы готовы принять его как часть своей жизни, но в первую очередь, признайте, что он существует.