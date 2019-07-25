Врачи: В середине лета солнечные лучи наиболее опасные для здоровья

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При длительном пребывании на солнце в середине лета обгореть можно даже в пасмурную погоду.В середине лета солнечные лучи настолько активны, что при длительном пребывании на открытой местности можно обгореть даже в пасмурную погоду. В этот период коже нужен особый уход, прежде всего, увлажнение и защита от УФ-лучей.«Приезжая на отдых в середине лета, первый день на пляже лучше провести в тени, тем более, что под навесом кожа тоже загорает, ведь спектр у солнечных лучей довольно большой. Зато так привыкание к солнцу идет постепенно и не является стрессом для организма. Поскольку загар — это естественная защитная реакция организма, нужно дать ему время. Помните, что даже в тени нужно пользоваться средствами для безопасного загара с высоким уровнем защиты», — посоветовала медикВо второй день время нахождения на открытом солнце не должно превышать 20 минут утром и стольки же вечером. Не забывайте о том, что. пока вы плаваете, ваше тело тоже загорает, причем даже интенсивнее, чем, когда вы лежите на песке.Традиционно, наиболее безопасным временем для загара является с 8-00 до 11-00 утра и после 17-00. По словам специалиста, загар в это время наиболее прочный и стойкий.«Если вы проводите на пляже весь день, в самые жаркие часы обязательно прячьтесь в тенек, еще лучше зайти в помещение, к примеру, в кафе на обед или подремать дома, если гостиничный номер недалеко. В любом случае, после получаса нахождения на солнце, нужно на такое же время спрятаться в тени», — говорит эксперт.