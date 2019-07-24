Развенчаны популярные мифы о рыбьем жире

Евгений Комаровский развеял популярный миф о таком полезном продукте, как рыбий жир.Не смотря на все его достоинства — это настоящий кладезь витамина D — существенный вкусовой «минус» способен отпугнуть даже взрослых, что уж говорить о детях. Известный педиатр отметил, что заставлять малышей принимать его «из под палки» вовсе нет нужды. Врач высшей категории в своем Instagram объяснил почему.Отвечая на вопрос мужчины в зале относительно рыбьего жира для детей, доктор Комаровский призвал обратить внимание на альтернативу этому продукту, который называют панацеей от многих болезней.«Нас в детстве всех кормили противным рыбьим жиром в жидком виде. Говорили о пользе. Сейчас он есть в капсулах. С какого возраста и в каком количестве можно давать этот препарат?» — спросили у Комаровского.Как сообщалось ранее, недавно доктор Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.Также мы писали о том, что Евгений Комаровский рассказал о безопасном использовании кондиционера, если в доме есть маленький ребенок. Доктор привел пять простых, но важных правил.