Эти простые рекомендации помогут защитить кожу летом

Дерматолог рассказала важные принципы летнего ухода за кожей.Тем, кто находится на улице, врачи советуют уделить внимание коже – ее необходимо защищать.Врач центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова рассказала, к каким мерам нужно прибегнуть в жару, чтобы защитить кожу от негативного воздействия внешней среды. Специалист отметила, что при правильном уходе пребывание на солнце не принесет коже значительного вредаПрежде всего дерматолог советует помнить о защитных кремах – перед тем, как отправиться на улицу, следует использовать средства, в состав которых входят UV-фильтры, антиоксиданты. В частности, врач рекомендует применять крем с уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50. Во время купания защитный слой на коже необходимо обновлять каждый час, а также и после каждого заплыва.Помимо этого, Анастасия Расулова отметила, что находиться на солнце нужно не более четырех часов – после этого порог безопасности исчезает.Также эксперт рассказала, что если днем использовался солнцезащитный крем, то кожу лица лучше очищать гидрофильным маслом, гелем или пенкой, после чего – тонизировать. По словам дерматолога, «тоник нормализует ph кожи и улучшит эффективность последующего ухода». После обработки кожи тоником на нее следует нанести крем, соответствующий ее типу.Можно ли использовать пилинги для очищения кожи летом? Анастасия Расулова пояснила, что раньше в летний период не рекомендовалась такая процедура, пилинг – считалось, что при активном солнце она лишь способствовала возникновению пигментации. Но, как заметила дерматолог, сегодня «есть несколько пилингов, которые не только улучшат внешний вид кожи, но и защитят от фотостарения» — это миндальный пилинг (для чувствительной кожи), молочный пилинг (для кожи с первыми признаками старения), а также энзимный пилинг (для всех типов кожи). После любого очищения на кожу необходимо ежедневно наносить солнцезащитный крем.Помимо указанных пилингов, деликатно очищать кожу помогают ферментативные гели. При этом ферментативные гели можно использовать ежедневно, тогда как пилинги — не чаще одного раза в месяц. Однако если кожа «сгорела» на солнце, пилинги абсолютно противопоказаны, предупредила дерматолог.