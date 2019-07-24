Медики назвали лучшую кашу для здоровья сердца и сосудов
Врачи пришли к выводу, что частое употребление перловой каши устраняет образование бляшек в крови, препятствует образованию тромбов.
А все дело в том, что в этой крупе содержится большое количество витаминов B и K, отвечающих за здоровье сердца и сосудов.
Кроме того, перловая каша славится высоким уровнем магния и железа, что не только снижает уровень холестерина в организме, но и положительно влияет на его работу в целом.
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