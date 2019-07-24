Названы самые вредные продукты для здоровья глаз

В список вошли соль, кофе и алкоголь.

Пища, которую употребляет человек, отражается на его здоровье. Медики рассказали от каких продуктов лучше отказаться, чтобы сохранить остроту зрения.

Соль

Употребление соли в больших количествах может вызвать такие страшные недуги как глаукому или катаракту. В худшем случае может послужить причиной полной потери зрения. Медики рекомендуют принимать в пищу не более одной чайной ложки соли в сутки.

Кофе

Кофе несмотря на многие полезные свойства, при злоупотреблении может спровоцировать повышение внутриглазного давления, которое может обернуться для человека глаукомой.

Алкоголь

Различные алкогольные напитки вызывают нарушение восприятия и постепенно ухудшают зрение человека.
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