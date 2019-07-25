Врачи рассказали о неожиданном полезном свойстве сала

Главное правило — не злоупотреблять этим продуктом.Сало полезно даже при лишнем весе. Его потребление служит отличной профилактикой онкозаболеваний, способствуя выведению из организма канцерогенов.Свое профессиональное мнение о пользе сала выразила диетолог Людмила Денисенко. Эксперт заявила, что при умеренном потреблении сало является одним из самых полезных для здоровья пищевых источников жира. Такой жир, отметила диетолог, не ведет к появлению целлюлита или отложений на животе и бедрах, — данные проблемы связаны с проблемой чрезмерного поглощения калорий, а не конкретного продукта.Более того, даже при наличии лишнего веса сало все равно полезно. Однако в данном случае диетолог рекомендует строго соблюдать норме потребления сала — съедать его в количестве не более 30 граммов два-три раза в неделю.По словам Людмилы Денисенко, сало не накапливает в себе радионуклиды и сам является средством «изгнания» из организма опасных компонентов. До 40% состава сала — это ненасыщенные жирные кислоты, которые при попадании в организм связывают и выводят вон токсины.«Большинство канцерогенов растворяются в жирах, которые организм получает с салом, и после этого выводятся из организма», — сказала диетолог.