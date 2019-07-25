Названа самая опасная для психики соцсеть

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Самое положительное влияние у YouTubeInstagram — соцсеть, наиболее опасная для психического здоровья поколения Z, говорят исследователи из Королевского общества здравоохранения Британии. В их опросе участвовали 1479 человек в возрасте от 14 до 24 лет.Молодые люди отвечали на серию вопросов о том, как YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook и Twitter влияют на их благополучие и самочувствие. Баллы платформам ставились по 14 критериям, связанным с депрессией, одиночеством, буллингом, тревогой или принятием своего тела.Самое положительное влияние на пользователя оказывает YouTube, а самое негативное продемонстрировал Instagram. Особенно сильно это сказывается на девушках — «идеальные» фотографии блогеров заставляют их думать, что их тела и лица недостаточно хороши.