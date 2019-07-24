Врачи рассказали, какой прием пищи нельзя пропускать
Бразильские ученые посоветовали не пропускать завтрак, так как это может навредить здоровью.
Ученые уточнили, что из-за пропуска завтрака существует риск появления и развития у человека диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
Помимо этого, специалисты порекомендовали подросткам употреблять по утрам пищу.
Как заявили ученые, отказ от завтрака может вызвать у молодых ребят ожирение.
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Добавил penal в категорию Гастроэнтерология
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