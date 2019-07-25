Эти продукты помогут избавиться от головной боли

Чем питаться при мигрени.Эксперты перечислили продукты, помогающие при мигренях. Это заболевание — разновидность первичных головных болей и является следствием спазмов сосудов головного мозга.В период сильных болей следует пить газированные напитки и кофе. Полезными станут также мясо, яйца и другие продукты, обогащенные белком, не следует забывать также об изделиях из молока.Врачи советуют есть как овощи, так и фрукты, а еще мучное и крупы. В такой период не стоит отказываться от сладкого, а, наоборот, нужно увеличить его употребление. Отличными помощниками в борьбе с мигренью станут фреши из свежих продуктов, которые в своем составе содержат рибофлафин и магний, так как они участвуют в защите клеток головного мозга.