Медики открыли неожиданное средство лечения рака

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Чернила каракатицы эффективны против рака.Китайские ученые обнаружили неожиданное средство, которое поможет созданию эффективного и доступного препарата против рака.Исследования проводили в университете Уханя в Китае. Оказалось, что чернила каракатицы могут практически полностью подавить рост раковых клеток.Ученые выяснили, что чернила каракатицы, которые она распыляет для отпугивания хищников, содержат наночастицы, ингибирующие рост раковых опухолей у мышей.В результате исследования специалисты сделали открытие, что наночастицы в «комплекте» с инфракрасным светом уничтожают более 90 процентов опухолевых клеток в культурах, и почти полностью подавляют рост злокачественных новообразований в живых мышах. Также они препятствуют формированию метастазов.Новая работа исследователей Уханьского университета показала, что сферические наночастицы чернил каракатицы, имеющие приблизительно 100 нм в диаметре, обладают способностью перепрограммировать макрофаги типа M2 в тип M1. После подтверждения биосовместимости этих наночастиц исследователи провели несколько экспериментов как in vitro с опухолевыми клетками, так и in vivo с мышами, пораженными опухолью.Ученые разрабатывали искусственные наночастицы, но они дорогие и сложны в изготовлении. Открытие наночастиц в чернилах каракатицы поможет созданию эффективного и доступного препарата от рака.