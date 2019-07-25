Эта «летняя» диета эффективно сжигает жир

В народе ее прозвали «жиротоп»Продукты, входящие в состав этого питания, запускают обмен веществ, выводят токсины и запускают процесс жиросжигания.Эксперты в области диетологии вывели самую эффективную диету, которая позволяет распрощаться с ненавистными килограммами раз и навсегда. А принцип питания довольно прост и включает в себя двухнедельное чередование сезонных овощей и фруктов по цветам. Например, понедельник – «зелёный день», вторник «желтый день», среда «красный день».Такая система позволит вывести лишнюю воду и шлаки из организма, избавив от отеков, а также запустит естественный процесс жиросжигания. Из разрешённых продуктов стоит налегать на киви, авокадо, огурцы, яблоки, малину, клубнику, арбуз, помидоры, ананас и перец. Но также стоит помнить и про временные ограничения. Не стоит в эти дни потреблять молочную продукцию, орехи, мучное и шоколад. «Цветной жиротоп» – именно так в народе прозвали эту диету.Также для получения быстрых результатов эксперты советуют соблюдать водный баланс и пить не менее 1,5 литра в сутки и следить за дневной активностью, «нашагиваяя» не менее 8 тысяч шагов.