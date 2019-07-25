Эти специи помогут похудеть на 7 килограмм за неделю

Что ускоряет обмен веществ.Специя куркума снижает тягу к сладкому и активно сжигает жиры, поэтому отлично подходит тем, кто хочет похудеть.Исследования доказали, что употребление всего четверти чайной ложки корицы ускоряет метаболизм и улучшает способность организма перерабатывать сахар. Кроме того, корица является отличным дижестивом, помогает скорейшему усвоению пищи, повышает уровень энергии и концентрации — а это, в свою очередь, также помогает сжигать калории.Имбирь одинаково эффективен и в свежем, и в высушенном виде: он ускоряет метаболизм, подавляет разбушевавшийся аппетит и крайне полезен для иммунитета. Еще одно приятное «побочное» действие этого ароматного корнеплода — он отлично справляется с морской болезнью (ценная информация для тех, кого укачивает транспорте).Вещество пиперин, содержащееся в черном перце, позволяет быстро сжигать. Кроме того, оно же помогает более эффективно усваиваться питательным веществам.