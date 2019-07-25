Медики назвали недуги, которые можно определить по глазам

О чем говорят красные глаза.Специалист рассказал об изменениях состояния глаз и назвал болезни, которые можно определить по парному органу зрения.Необходимо обращать внимание на изменения, в том числе появление ксантелазм — желтоватых бугорков на коже вокруг глаз. Они образуются из-за избытка холестерина и жира в организме. В ряде случаев данный признак следует рассматривать как предвестника сахарного диабета. В случае их обнаружения нужно обратиться к врачу. Далее доктор назвал проблемы с закрыванием глаз. Веки, которые плохо смыкаются, могут быть поражены параличом лицевого нерва. Если одно веко не опускается нормально, это может указывать на наличие токсического зоба.Иногда наблюдаются разные зрачки, при этом они реагируют на свет не одинаково. Данный симптом является опасным, так как может быть предвестником кровоизлияния в мозг. Следующим признаком болезненного состояния организма является появление пятна на радужной оболочке глаза. Это может указывать на меланому, при этом наблюдается общее ухудшение зрения.