Врачи рассказали, какое меню помогает снизить давление

Как предотвратить гипертонию.Медики назвали продукты, употребление которых позволит предотвратить развитие гипертонии или серьезно сократить риски появления проблемы. Согласно выводам ученых из Университета Вашингтона в США, снизить давление помогает богатое калием меню.Причиной высокого артериального давления нередко становится излишек натрия, поэтому наличие в рационе богатых калием продуктов позволит сократить риски развития гипертонии. В случае дефицита названного микроэлемента у человека способны возникать судороги или проблемы с сердечно-сосудистой системой. Особенно быстро калий расходуется в процессе занятий спортом или серьезных физических нагрузок.К богатым этим металлом продуктам медики относят бананы, апельсиновый сок, также в перечень входят виноград, картофель, вишня, яблоки и лук. Если регулярно включать их в свое повседневное меню, можно заметно сократить риск сбоя в работе сердечно-сосудистой системы.