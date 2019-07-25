Врачи рассказали, какое меню помогает снизить давление

Как предотвратить гипертонию.

Медики назвали продукты, употребление которых позволит предотвратить развитие гипертонии или серьезно сократить риски появления проблемы. Согласно выводам ученых из Университета Вашингтона в США, снизить давление помогает богатое калием меню.

Причиной высокого артериального давления нередко становится излишек натрия, поэтому наличие в рационе богатых калием продуктов позволит сократить риски развития гипертонии. В случае дефицита названного микроэлемента у человека способны возникать судороги или проблемы с сердечно-сосудистой системой. Особенно быстро калий расходуется в процессе занятий спортом или серьезных физических нагрузок.

К богатым этим металлом продуктам медики относят бананы, апельсиновый сок, также в перечень входят виноград, картофель, вишня, яблоки и лук. Если регулярно включать их в свое повседневное меню, можно заметно сократить риск сбоя в работе сердечно-сосудистой системы.
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