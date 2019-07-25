Ученые выяснили, как соль влияет на сосуды

При проблемах с сердцем употребление этой добавки следует сократить.Чрезмерное употребление соли вредит здоровью в целом, а также повышает вероятность инсультов и инфарктов. Такое заявление сделали сотрудники Ливерпульского университета (Великобритания), изучившие потенциально провоцируемый хлоридом натрия вред.Суточная норма потребления пищевой соли для взрослого человека — не более шести граммов, однако многие люди не придерживаются этого правила и съедают восемь и более граммов соли в день.На самом деле потребление соли довольно сложно контролировать, так как она содержится в обработанных продуктах и полуфабрикатах, составляющих основу питания современных людей.Ученые говорят, что учитывая явное влияние соли на частоту инфарктов и инсультов, людям необходимо уделять более пристальное внимание контролю ее употребления.Дефицит соли, как следует отметить, тоже вредит здоровью, так что не стоит слишком сильно ограничивать себя в соленом.«Соблюдение баланса в употреблении соли — непростая задача, но вам нужно следить за количеством съедаемого соленого, если вы не хотите умереть в относительно молодом возрасте от сердечного приступа или инсульта. Системам здравоохранения разных стран нужно выработать новые более строгие правила, регулирующие допустимый объем съедаемой соли», — заключают специалисты в вопросах здорового питания.