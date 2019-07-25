Эксперты назвали простые способы расслабиться перед сном

Что делать, чтобы заснуть.Периодически у всех возникает проблема с засыпанием. Чаще всего это связано с перевозбуждением нервной системы в течение рабочего дня. Дополнительно нам мешает уснуть искусственное освещение, которое сокращает время нашего сна. Если причина плохого сна известна, её можно исправить, ну а если нет — воспользуйтесь советами специалистов.Залогом хорошего сна является хорошо налаженный режим дня. Попытайтесь ложиться примерно в одно и то же время, так в организме выработается привычка и вам будет легче уснуть. Также медики не рекомендуют переедать перед сном. Последний приём пищи должен быть за несколько часов до сна. Тёплый душ или ванна с успокаивающими маслами облегчат ваше засыпание.Перед сном не следует смотреть телевизор или компьютер, лучше полистать журнал, или почитать книгу. Создайте себе в комнате атмосферу, которая вас успокоит: сделайте свет не таким ярким, приглушите музыку, выберите себе для сна комфортную одежду. Возьмите себе за привычку перед сном выпивать чашечку некрепкого травяного чая.Составление списка дел на завтра, поможет освободить мозг от лишних мыслей.Лёжа в кровати, следует принять наиболее удобную позу. Не плохо помогает старый проверенный способ «посчитать овец». Попробуйте сосредоточиться на своём дыхании: на протяжении четырёх секунд следует медленно сделать вдох, затем в течение семи секунд не дышать, и сделать медленно (8 секунд) через рот выдох. Такое дыхание поможет вам не только успокоить ваш разум, но и расслабить весь организм. Кстати именно такую практику дыхания используют индийские йоги во время медитации.