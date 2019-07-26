Врачи назвали продукты, заменяющие антибиотики

Натуральная альтернатива.В сезон эпидемии гриппа и простуды прием антибиотиков стал обычным явлением, однако эти препараты имеют целый ряд побочных эффектов, или, как говорится, одно — лечат, а другое — калечат.Некоторые пищевые продукты, которые находятся у нас на кухне, являются прекрасными антибактериальными, противогрибковыми, противовирусными лекарствами и способны защитить наш организм от многих бактерий. Представляем вам эту великолепную десятку:ЧеснокЧеснок — это мощный природный антибиотик, он активно борется с такими бактериями, как стафилококк, стрептококк и другими. В ходе исследований было доказано, что пациенты, которые ежедневно употребляли чеснок, избавились также от таких проблем со здоровьем, как диабет, высокое кровяное давление, аллергия, зубная боль, болезни сердца. Единственный недостаток — это запах. Но его можно перебить, съев немного петрушки.ХренЭто растение не только помогает организму бороться с инфекциями, но и активирует иммунную систему, являясь эффективным средством в лечении горла и заболеваний верхних дыхательных путей. Ученые доказали, что регулярное употребление хрена способно убить бактерии, вызывающие болезни мочевыводящих путей.Фрукты и овощи с высоким содержанием витамина СВитамин С повышает иммунитет и помогает организму побеждать бактериальные и вирусные инфекции, заживлять раны. Витамин С прячется в таких сладких продуктах: смородина, апельсины, лимоны, киви, клубника, сливы и арбузы. И в таких овощах: перец, лук, петрушка, капуста, спаржа, помидоры и шпинат.М?дМ?д издревле ценился благодаря своим уникальным целебным свойствам. В народе его очень часто называют природным антибиотиком. Этот продукт обладает антибактериальными, противовирусными, противогрибковыми, противовоспалительными, антиоксидантными, антисептическими и ранозаживляющими свойствами, которые ты можешь использовать себе во благо!КорицаКорица имеет долгую историю и как пряность, и как лекарство, и ее свойства поистине уникальны. Полезные вещества, которыми насыщена корица, способны останавливать рост бактерий и грибов, в том числе и рода Candida (что очень полезно для женщин). Корица богата антиоксидантами. Также пряность благоприятно воздействует на поджелудочную железу, регулируя уровень сахара и инсулина в крови.ИмбирьИмбирь традиционно используется для лечения простуды и гриппа, однако его мочегонные свойства были обнаружены сравнительно недавно. Согласно исследованиям, имбирь помогает убить вирусы гриппа и увеличивает способность иммунной системы бороться с инфекцией. Имбирь рекомендуется применять в качестве профилактики тошноты и рвоты, укачивания, во время беременности и при прохождении курсов химиотерапии. Также имбирь широко используется при расстройствах желудка, для уменьшения боли при остеоартрозе и даже является натуральной профилактикой рака.ЭвкалиптЭвкалипт можно использовать в качестве местного антибиотика, так как при нанесении на кожу он уничтожает бактерии. Это растение в качестве вкусной и полезной добавки в чай широко применяется для борьбы с инфекциями, при лечении всех видов кашля и как эффективное жаропонижающее средство. Также эвкалипт считается природным антисептиком, который убивает грибок, бактерии и вирусы.ЭхинацеяЭта трава содержит вещества, которые повышают активность иммунной системы, снимают боль, уменьшают воспаления и обладают противовирусным и антиоксидантным эффектом. Профессиональные травники рекомендуют использовать эхинацею для лечения инфекций мочевыводящих путей, кандидоза, ушных инфекций, микоза, синусита, сенной лихорадки и даже при медленном заживлении ран. Согласно исследованиям, экстракт эхинацеи активно борется с вирусом герпеса, используется для борьбы с простудой и гриппом, а также уничтожает такой вид бактерий, как золотистый стафилококк.Яблочный уксусВ этом продукте содержится яблочная кислота, которая известна своими антивирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Яблочный уксус смертелен для всех видов микробов, которые атакуют ротовую полость, и действует словно губка, вытягивая оттуда токсины и вредные микроорганизмы.Лавровые листьяЛавровые листья имеют удивительное свойство подавлять или уничтожать широкий спектр вредных микробов и грибков, позволяя размножаться полезным бактериям нашего организма.