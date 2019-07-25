Названа допустимая норма кофе в день

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О пользе кофе говорят все больше.Однако о том, какую дозу можно считать безопасной, до сих пор спорят – в некоторых научных статьях говорилось о 8, 10 и даже 20 чашках кофе в день.Ответ, похоже, нашли ученые, которые проанализировали почти 1300 исследований, посвященных кофе, а потом опубликовали результаты исследований в журнале Circulation.В этих исследованиях изучалось влияние кофе и содержащегося в ней кофеина на здоровье сердца, костей, почек, печени, репродуктивные способности и многое другое.Они, как и их предшественники, подтвердили, что при умеренном потреблении польза кофе существенно превышает возможный вред, связанный с употреблением напитка. Умеренным же они назвали ежедневное употребление четырех чашек кофе объемом не более 250 мл.Команда из Австралии же косвенно подтверждает полученные данные – ученые говорят о том, что пить больше 6 чашек кофе в день уже вредно, так как такое количество напитка может навредить сердцу и сосудам.Отметим, что ученые обращали внимание в основном на кофе с кофеином, подсчитав, что в средней чашке содержится до 80 мг этого компонента.