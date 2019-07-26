Медики выяснили, сколько яиц можно снимать на ужин

Лучший продукт для ужина.Специалисты сошлись на мнении, что нет лучшего продукта для ужина, чем обычное куриное яйцо. Читай, чтобы узнать почему.Дело в том, что употребление яиц помогает нашему организму лучше вырабатывать мелатонин, — гормон, известный также как «гормон сна». Именно благодаря этому веществу мы придерживаемся биоритмов, «приказывающих» нам спать тогда, когда это нужно — то есть, ночью.Кстати, яйца также известны высоким содержанием аминокислот, благодаря чему уменьшается интенсивность нервного напряжения. Это еще один ответ на вопрос, почему полезно есть яйца на ужин.«Яйца не только улучшают сон, но и замедляют набор веса, процессы старения, а еще снижают уровень стресса. Для достижения нужного эффекта употребляйте две штуки в день». — советуют ученые.