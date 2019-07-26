Медики выяснили, сколько яиц можно снимать на ужин

Лучший продукт для ужина.

Специалисты сошлись на мнении, что нет лучшего продукта для ужина, чем обычное куриное яйцо. Читай, чтобы узнать почему.

Дело в том, что употребление яиц помогает нашему организму лучше вырабатывать мелатонин, — гормон, известный также как «гормон сна». Именно благодаря этому веществу мы придерживаемся биоритмов, «приказывающих» нам спать тогда, когда это нужно — то есть, ночью.

Кстати, яйца также известны высоким содержанием аминокислот, благодаря чему уменьшается интенсивность нервного напряжения. Это еще один ответ на вопрос, почему полезно есть яйца на ужин.

«Яйца не только улучшают сон, но и замедляют набор веса, процессы старения, а еще снижают уровень стресса. Для достижения нужного эффекта употребляйте две штуки в день». — советуют ученые.
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