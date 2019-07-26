Специалисты поделились секретом постепенного похудения
И речь идет не о диетах или изнурительных физических нагрузках.
Так, согласно озвученным данным, важную роль в борьбе с лишним весом играет питьевая вода. Для достижения эффекта похудения необходимо выпивать определенное количество воды каждый день, утверждают эксперты.
Нередко диеты и походы в спортзал оказываются бесполезными в вопросе похудения. Диетологи объясняют, что виной всему является недостаточное потребление чистой питьевой воды. Нередко организм проявляет чувство голода, хотя на самом деле речь идет о простой жажде. В итоге переедания избежать не удается.
Ученые провели ряд исследований. Первое показало, что половина литра воды в день повышает уровень энергии человека на 24-30%. Вторая работа выявила связь между похудением и потреблением воды.
Исследователи выяснили, что в год можно дополнительно избавляться от двух килограммов лишнего веса, если увеличить суточный объем потребляемой воды на литр.
Как сообщалось, чтобы похудеть стопроцентно, нужно действовать грамотно — выбирать питание, которое будет оптимально и для здоровья, и для похудения.
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