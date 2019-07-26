Врачи назвали продукты, помогающие от бессонницы

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Специалисты назвали продукты, которые помогают при бессоннице. По словам медиков, в основном, это продукты, в которых содержится гормоны мелатонина.Медики уточнили, что эти гормоны подают сигнал мозгу о том, что пора засыпать.Гормоны мелатонина содержатся в таких продуктах, как арахисовое масло, кукуруза, вишневый сок и овсяные хлопья. Употребление этих продуктов регулирует кровяное давление, восстанавливает температуру тела. А также балансирует уровень элементов, которые влияют на качество сна.Особенно, отмечают специалисты, мелатонин в больших количествах находится в томатах, имбире, грецких орехах, бананах и брюссельской капусте. Побороть бессонницу помогут клубника, маслины, зеленый чай, свежая мята и гранаты.Медики говорят, что все эти продукты необходимо употреблять в меру, иначе можно сповоцировать чрезмерную сонливость.