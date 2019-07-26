Названы десять веских причин отказаться от употребления кофе

Каждый из нас, вероятно, слышал, что кофе не совсем полезный напиток, но о том, какое именно влияние на человеческий организм имеет чрезмерное его употребление, многие из нас только догадываются.Эксперты предлагают вашему вниманию десятку конкретных и весомых причин бросить пить кофе как можно скорее. Вы можете представить свою жизнь без кофе? Можете ли вы вообще обходиться без него по утрам? Все мы знаем про бодрящие свойства этого напитка, но знаете ли вы, что кофе может отрицательно сказаться на вашем здоровье? Что ж, давайте узнаем, как именно он «портит нам жизнь».Кофе может вызвать проблемы с фертильностью.Если вы хотите завести детей, лучше исключить кофеин из своего рациона — это хорошо известный факт. Но знаете ли вы почему? А всё дело в гормонах. Потребление кофе провоцирует усиленное выделение надпочечниками кортизола, гормона стресса. А повышение его уровня может стать причиной гормонального дисбаланса, в результате которого разовьется недостаток прогестерона, основного гормона желтого тела яичников, способствующего возможности наступления беременности и в дальнейшем ее поддержания. Если женщина во время беременности выпивает не менее четырех чашек кофе в день, то риск прерывания беременности составляет около 33%. Особенно силен вред кофе на сроках беременности от 20 недель.Плохое усвоение витаминов и минералов.Кофеин (более трех чашек кофе в день или постоянный прием таблеток с кофеином) «убивает» витамины В, РР, снижает содержание в организме железа, калия, цинка, кальция. А одна чашечка в 150 мл тормозит усвоение кальция на целых три часа. Более того, кофеин вымывает из организма кальций, и в результате злоупотребления кофе кости становятся хрупкими.Кофеин приводит к ожирению.Мы уже упоминали, что кофеин усиливает выработку кортизола и влияет на работу надпочечников. Но, возможно, вы не знали, что надпочечники работают совместно с щитовидной железой, которая заботится об обмене веществ. Так что неправильное функционирование щитовидной железы может замедлить обмен веществ, в результате чего можно набрать лишний вес. Если вы хотите сбросить пару-тройку килограммов или поддерживать здоровый вес тела, но у вас не получается, возможно, стоит отказаться от кофе?Бессонница.Многие употребляют кофеин, чтобы не спать по ночам, но, если у вас начались проблемы с засыпанием, не стоит налегать на кофе, а лучше вообще не пить его. Даже если вы можете заснуть ночью, не стоит пить больше трех чашек кофе в день, иначе вы будете плохо высыпаться, ведь под действием кофеина даже во сне ваша нервная система будет перевозбуждена.Проблемы с иммунитетом.Кофеин — не самый лучший друг нашей иммунной системы, опять же, из-за щитовидной железы. Ограниченная производительность щитовидной железы приводит к ослаблению иммунитета, что становится причиной болезней. Если вы чувствуете подверженность различным заболеваниям, стоит держаться подальше от кофе, по крайней мере пока вам не станет лучше.Проблемы с нейромедиаторами, биологически активными химическими веществами, посредством которых осуществляется передача электрического импульса от нервной клетки.Одна из самых убедительных причин бросить кофе заключается в том факте, что он негативно влияет на нейромедиаторы в вашем организме, а они необходимы для выработки гормона счастья, также известного как серотонин. Хотя многие считают, что кофе делает человека счастливее, на самом деле как раз наоборот, так что, если вы в депрессии или переживаете не самое лучшее время в жизни, не пейте кофе.Кофеин плохо влияет на общий уровень энергии.Заядлым любителям кофе этот напиток в конце концов перестает помогать. Он просто «не работает». Это очень плохой знак, потому что щитовидная железа перестает на него реагировать из-за того, что кофе постоянно оказывает на нее давление и «изнашивает» ее. Кофе заставляет тело вырабатывать адреналин, и если вы пьете его постоянно, то вам с каждым разом требуется всё больше и больше кофеина, чтобы организм отвечал на него с одинаковой эффективностью.Кофеин вредит печени.Кофе усваивается не самым лучшим образом. Ваша печень трудится для производства энзимов, которые расщепляют кофе и метаболизируют его. Поэтому, когда энзимы необходимы для других вредных химикатов, печень вдруг может «облениться». У многих людей, пьющих кофе постоянно, «ленивая» печень.В кофе полно пестицидов.Сегодня растения, дающие кофейные зерна, опрыскивают пестицидами как никогда. Вряд ли на полках вашего супермаркета есть органический кофе, выращенный без использования химических удобрений. Исследования обнаружили более тысячи химикатов в кофе, так что если уж это не заставит вас бросить кофе, то, наверное, уже ничто не заставит.Без кофе секс-драйв возрастает.И снова про щитовидную железу. Эта часть нашего организма отвечает за гормоны, которые управляют нашим либидо, например за тестостерон. Так что, как только вы перестанете оказывать давление на щитовидную железу кофеином, вы заметите улучшения в сексуальной жизни.