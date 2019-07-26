Названы продукты, которые вредно разогревать в микроволновке

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Большинство домохозяек уже давно привыкли к наличию микроволновой печи на кухне, однако эксперты предупреждают, что далеко не все продукты можно разогревать таким способом.Некоторые блюда становятся смертельно опасными, если их разогреть в микроволновке.По словам специалистов, микроволновая печь меняет структуру продуктов питания на молекулярном уровне. При нагреве специальный нагревательный элемент выстраивает молекулы в определённом порядке, и за одну секунду нагрева молекулы могут разворачиваться на 180 градусов до нескольких миллионов раз. При этом качество самого продукта сильно меняется.Эксперты заявили, что в микроволновке ни в коем случае нельзя разогревать говядину, поскольку в мясе деформируются жиры и протеины, увеличивается уровень опасных канцерогенов.Кроме того, специалисты настоятельно не рекомендуют разогревать в микроволновке молочные смеси и грудное молоко. При нагревании эти продукты теряют цены аминокислоты и становятся токсичными для ребёнка.Зерновые каши тоже необходимо разогревать только на плите, поскольку при нагреве в микроволновке они приобретают канцерогенные свойства.Медики не советуют размораживать в микроволновой печи замороженные фрукты и ягоды — эти продукты полностью теряют свои ценные свойства.Уже приготовленные овощи также лучше разогреть на плите, не рекомендуется подогревать в микроволновке и картофель.