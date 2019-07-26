Назван неожиданный способ понизить артериальное давление

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследование, проведенное американскими специалистами, позволило установить причину возникновения повышенного артериального давления и факторы, увеличивающие риск инсульта и инфаркта.По словам российского кардиохирурга Владимира Хорошева, американские ученые констатировали, что риск возникновения данных заболеваний напрямую зависит как от повышения артериального давления, так и от его снижения.На сегодняшний день причиной возникновения гипертонических кризов все чаще становятся панические атаки, сообщил Хорошев. При гипертоническом кризе наблюдается резкое повышение артериального давления. Показатели доходят до отметки в 180/120 мм ртутного столба и более. Самой частой причиной такого резкого повышения давления становятся панические атаки.Специалист отметил, что на показатели артериального давления влияет множество факторов, в том числе и резкая смена погоды, пожилой возраст и вредные привычки. Россиянам необходимо держать свое артериальное давление под контролем, чтобы не повышать риск внезапного инфаркта или инсульта.