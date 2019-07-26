Регулярное употребление этого продукта защищает от рака кишечника
Поедание три раза в неделю рыбы значительно снижают риск развития рака кишечника.
Об этом заявили специалисты Международного агентства по изучению рака.
Сообщается, что исследование длилось 15 лет, и в нем приняли участие 476 160 человек из Европы. Оказалось, что те люди, которые употребляли рыбу, на 12% реже страдали от злокачественной опухоли кишечника, которая является четвертым по распространенности онкологическим заболеванием в Великобритании и одним из самых опасных типов рака во всем мире.
При этом риск снижала как жирная, так и постная рыба, а употребление моллюсков не оказало никакого эффекта. Согласно одной из гипотез, такое влияние объясняется наличием специфических жирных кислот, например, омега-3, которые содержатся почти исключительно в рыбе и оказывают противовоспалительное действие.
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